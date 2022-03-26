Итоги 30-го дня войны: тысячи жителей Мариуполя эвакуированы, российское наступление замедлилось

До войны в украинском Мариуполе жили почти 450 тысяч человек, но сегодня этот город-порт на берегу Азовского моря почти полностью разрушен. Город не взят российскими войсками, но больше трех недель находится в осаде, а по жилым районам наносятся авиаудары. Так городской совет сообщил, что в результате бомбардировки российскими войсками Драмтеатра, в подвалах которого прятались люди, погибли 300 человек.

Лишь неделю назад стороны договорились об открытии гуманитарных коридоров. Вчера из Мариуполя, Бердянска и Мелитополя получилось эвакуировать в Запорожье около семи тысяч человек — на частных автомобилях и автобусах, вдоль десятков российских блокпостов. Однако «Украинская правда» сообщает, что российские военные временами обстреливают колонны беженцев.

При этом агентство «Рейтер» со ссылкой на британскую разведку утверждает, что украинцы отбросили россиян на 35 километров к востоку от Киева и постепенно возвращают контроль над населенными пунктами. Аналитики рассказывают о проблемах со снабжением российской армии и низком боевом духе солдат.

«Вооруженные силы продолжают отбиваться от атак врага на юге страны, в Донбассе, на харьковском направлении, в Киевской области. Сдерживая российские действия, наши защитники и защитницы подводят руководство России к простому и логическому мнению: нужно говорить. Говорить содержательно. Срочно. Честно. И ради результата, а не ради того, чтобы тянуть время», — заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский

Между тем в Москве заявляют об успехах: «В целом, основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины», — сообщил на брифинге замначальника Генштаба РФ Сергей Рудской.

Это позволило армии сконцентрироваться на главной цели: «освобождении Донбасса», добавил генерал-полковник. По его словам, российские войска окружили Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Украинские власти и чиновники в Пентагоне эти данные не подтверждают.

Наоборот, в Вашингтоне считают, что российская армия остановилась в 15 километрах от Николаева, не продвинулась в наступлении на Харьков и «уже не настолько уверенно» контролирует Херсон.