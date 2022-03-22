Карта боевых действий на Украине: 27-й день

Продвижение российских войск вглубь украинской территории фактически приостановлено – так оценивают ситуацию в министерстве обороны Великобритании.

Американский аналитический центр "Институт по изучению войны" сообщает о российских бомбардировках в районе Кривого Рога и Днепра в центральной Украине, а также в районе южного города Николаев, контроль над которым открывает путь на Одессу российским подразделениям, занимающим на данный момент Херсонскую область.

Ситуация вокруг Киева остаётся чрезвычайно напряжённой. Жителей Борисполя в пригороде столицы призывают эвакуироваться, поскольку линия фронта приближается к городу. Именно в Борисполе расположен международный аэропорт, крупнейший в стране. В начале войны он уже пострадал от попадания российских бомб.

Вооруженные силы Украины заявляют о том, что вернули контроль над городом Макаров в 50 км к западу от Киева.

Мариуполь по-прежнему переживает катастрофу. Во вторник украинская армия предприняла очередные попытки обеспечить безопасность гуманитарных коридоров в сторону Запорожья, чтобы позволить тысячам жителей покинуть город, взятый в блокаду российскими войсками. Напомним, в 2014 году Мариуполь на короткое время был занят сепаратистами при поддержке Москвы. Город-порт важен для организации наземного сообщения между Донбассом и Крымом.