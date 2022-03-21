Карта боевых действий на Украине: 26-й день

Киев, Ровно, Одесса и юго-восток Украины: районы, подвергшиеся сильным обстрелам. В столице Украины Киеве российские войска взорвали торговый центр на Подоле. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Украины. В результате ракетного удара возник пожар, здание торгового центра разрушено, серьёзно повреждены соседние жилые дома и припаркованные автомобили.

Губернатор Ровенской области заявил, что российские войска нанесли ракетный удар по военному полигону близ Ровно примерно в 300 км. к западу от Киева. А власти Одессы обвинили российские силы в обстреле жилых домом на окраине города. Это первый такой удар по Черноморскому порту.

В понедельник Украина объявила о согласовании 8 гуманитарных коридоров, в основном на юго-востоке. Эти районы всё ещё страдают от регулярных обстрелов и, к сожалению, Мариуполь не фигурирует в списке гуманитарных коридоров.

Сам Мариуполь как и побережье Азовского моря нахоядтся под сильными ударами и, как вы видите, по состоянию на понедельник, город окружен российскими войсками. Без электричества, без воды там находится до 350 000 человек.

Компания Maxar Technology опубликовала на выходных спутниковую фотографию мариупольского драмтеатра, который был разбомблен несколько дней назад. На снимке видны последствия удара, здание, в котором укрывались люди, разрушено. Прямо перед ним большими буквами было написано «ДЕТИ».

Мариуполь — город на Азовском побережье Украины с населением около 450 000 человек, там находится очень важный для страны порт и два металлургических завода. Один из них, «Азовсталь», входит в число крупнейших металлургических комбинатов Европы. Предприятие серьёзно пострадало.