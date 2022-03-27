32-й день войны: возможен ли на Украине "корейский сценарий"?

Нефтебаза во Львове, атакованная накануне российскими войсками, полностью разрушена. Об этом сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.

Возникший в результате ракетного удара пожар смогли потушить лишь к утру воскресенья.

Всего в окрестностях Львова накануне прогремели четыре мощных взрыва. Пострадали 5 человек, жертв нет.

Как заявило минобороны России, уничтожена крупнейшая из оставшихся у ВСУ топливная база в населенном пункте Калиновка под Киевом. Отмечалось, что с нее осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части Украины.

По словам главы украинской разведки, Владимир Путин хочет разделить страну на две части - по так называемому "корейскому сценарию".

Генерал Кирилл Буданов, предсказавший вторжение России еще в ноябре, сказал, что Москва столкнется с партизанской войной, если попытается расколоть Украину.

В то же время глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, отвечая на вопросы иностранных журналистов, не исключил проведение референдума о вхождении ЛНР в состав России.

Правда, спустя какое-то время он же пояснил, что эта инициатива - его личное мнение, и пока власти не ведут работу по организации подобного народного голосования.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу раскритиковал США за нерешительность в вопросе поставки его стране истребителей и другого вооружения, заявив, что в подобных дискуссиях продолжается "пинг-понг".

Сегодня я говорил с защитниками Мариуполя. Нахожусь с ними в постоянном контакте. Поражают их целеустремленность, героизм и стойкость. Я благодарен каждому и каждой из них. Хотя бы 1% их мужества тем, кто 31 день думает, как передать десятки самолетов и танков Владимир Путин президент России

Все больше украинцев отчаянно пытаются выбраться из осажденного Мариуполя.

Несколько сотен из них прибыли в село Безыменное на территории самопровозглашенной ДНР, где были размещены в палаточном лагере.