Львов - убежище и защита для беженцев

В понедельник вечером у здания главного железнодорожного вокзала в западноукраинском городе Львове все еще стоит невероятная толпа. Сотни и сотни людей позади меня. Они стоят в очереди. Я даже не могу разглядеть ее конец. Они стоят в надежде попасть на один из поездов, который доставит их к польской границе.

Все эти люди, приезжают из разрушенных городов страны. Их становится все больше и больше. Количество прибывающих во Львов, который все еще считается безопасным местом, постоянно растет.

В центре города нескончаемые пробки из машин с беженцами. Люди приезжают на автомобилях, с номерами всех районов подвергшихся нападению российских войск. Они также надеются попасть в Польшу. Только что прибывшие, находят убежище в приютах или в домах горожан.

Очень сильно поражает солидарность, которую демонстрируют жители города, принимающие беженцев, дающие им еду, деньги, одежду и все, что они только могут. Потерпевших встречают с открытым сердцем и распахнутыми объятиями.

У Львова, который до сих пор считался на Украине безопасным убежищем, все больше и больше поводов для беспокойства. У жителей вызывают тревогу потоки беженцев постоянно прибывающих в город, а так же боязнь за жизнь и здоровье родственников решивших остаться по ту сторону фронта.

Люди начинают задумываться, как долго Львов сможет оставаться в безопасности. Сегодня мне рассказали о заявление одного из членов российского правительства, который сказал, что война закончится только тогда, когда будет взят Львов. Кроме того, в понедельник мы узнали, что всего в 250 километрах, под Винницей, был разрушен аэропорт. Это не очень далеко. Кстати, на въезде во Львов, находится довольно большой блокпост. Он очень надежен, но население города начинает задумываться о том, как долго они смогут оставаться в безопасности.