Добровольцы предлагают беженцам транзит по Европе

У них в руках самодельные плакаты, предлагающие теплые вещи, еду и транзит.

Множество иностранных волонтеров съехались в Польшу из разных стран, чтобы поддержать украинских беженцев.

Мы даже встретили автобус из Италии на парковке главного польского автобусного узла недалеко от границы. Эти добровольцы проделали путь с юга Италии с целью забрать около сорока беженцев.

В Италии около восьми тысяч муниципалитетов, если даже половина из них отправит по автобусу, отсюда можно увезти 200 000 человек Антонио Маглионе директор Ассоциации Базиликата Джиджи Джиротти

Александра - одна из тех, кто направляется в Италию. Она бежала из Харькова под бомбежками с месячным ребенком на руках.

Мы решили уехать, потому что там стало небезопасно для нас, моей дочери и родителей. Мой муж остался там. Он решил остаться, и я надеюсь, что мы вернемся через несколько месяцев, потому что очень по нему скучаем. Мы собираемся вернуться на Украину Александра беженка

Моника Пина, Euronews:

— Невозможно посчитать сколько людей съехались со всей Европы, чтобы помочь украинским беженцам на польской границе. Но одно можно сказать точно, частная инициатива показывает силу солидарности.

Норберт сутки ехал сюда из Штутгарта. Места в машине не хватило для всего того, что собрали его друзья для беженцев.

Сложность в том, что вы хотели забрать людей. Но куда мы их посадим? Я спросил, кто сможет принять их и у меня уже 5 адресов. Мы тоже возьмем кого-нибудь. Даже собак с кошками Норберт волонтёр из Штутгарта

Елизавета нашла транспорт для всей своей семьи - колонну из трех микроавтобусов из Германии.

Наши мужчины в армии, и мы обязаны ехать в Польшу и Германию, потому что в Киеве, на Украине, большие проблемы. Путин убил наших людей, детей, столько детей Елизавета беженка

1,2 млн украинских беженцев пересекли границу с Польшей за первые 12 дней войны. Для большинства из них - это первая безопасная остановка, но не последняя - они планируют ехать дальше.