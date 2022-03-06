Одесса и Львов готовятся к защите от российских войск

Жители Одессы готовятся к защите города от российских войск. На берегу Черного моря волонтеры насыпают песок в мешки, из которых здесь будут строить баррикады. Одесситы боятся, что на берег высадится российский десант.

В четверг в районе порта Одессы затонуло эстонское грузовое судно, предположительно подорвавшись на мине.

«Помогаем, готовим, убираем, мешки сыпем, мешки открываем, завязываем, развязываем. Люди абсолютно разные: дети от 5 лет до очень-очень пожилых. Вчера был мой знакомый, ему около 90 лет», — рассказывает местная жительница Юлия.

Тем временем на западе Украины, во Львове, волонтеры заворачивают уличные статуи в защитный материал из ткани, стекловаты и фольги, чтобы обезопасить их от обстрелов.

«Знаете, до Львова далеко. То, пятое, десятое — войска так быстро не идут. Но если дойдет до маленького ядерного удара, думаю, Львов может стать мишенью», — считает пенсионерка Кристина Горбачевска.

Война на Украине идет уже одиннадцатый день. Местные жители утверждают, что российские войска обстреливают жилые дома, Минобороны РФ уверяет, что стрельба ведется только по военным объектам.