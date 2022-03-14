Россия — Мексика — США: тернистый путь политических беженцев

За последние месяцы Мексика стала перевалочным пунктом для тысяч россиян, желающих получить политическое убежище в США.

Этот же путь выбрал и Максим Держко с 14-летней дочерью Арианой. Для них все закончилось хорошо. Сейчас они в Лос-Анджелесе.

Я приехал четыре месяца назад. Визу в США в России получить практически не возможно было. Все посольства были закрыты. И я с дочкой пересек границу через Мексику и попросил политического убежища Максим Держко

Они въезжают в Мексику как туристы, зачастую через Канкун, а оттуда направляются в Тихуану, где покупают или арендуют автомобили, чтобы пересечь границу США через контрольно-пропускной пункт Сан-Исидро в Сан-Диего.

Самое сложное - добраться до так называемых буферных зон, уже на территории США, не будучи остановленными агентами пограничной службы.

Затем они ждут своей очереди для рассмотрения их заявлений о предоставлении убежища.

По словам юриста по иммиграционным делам Юлии Пашковой, с прошлого года в США наблюдается увеличение притока беженцев с Украины и из России.

Но оставить свою родину и привычную жизнь для многих не так уж и просто.

Это было очень тяжелое решение для меня. Я до последнего пытался в России увидеть будущее. Я всегда ходил на митинги, поддерживал Алексея Навального. Эмоции трудно описать, очень трудно: страх, неизвестность... Это очень тяжело, но у нас не было другого выбора... Максим Держко

По официальным данным, с августа около 9 тысяч россиян искали убежища в США на мексиканской границе, причем 9 из 10 воспользовались официальными пунктами пропуска в Сан-Диего.