Россия — Мексика — США: тернистый путь политических беженцев

Россия — Мексика — США: тернистый путь политических беженцевКомментарии
За последние месяцы Мексика стала перевалочным пунктом для тысяч россиян, желающих получить политическое убежище в США.
Этот же путь выбрал и Максим Держко с 14-летней дочерью Арианой. Для них все закончилось хорошо. Сейчас они в Лос-Анджелесе.
Они въезжают в Мексику как туристы, зачастую через Канкун, а оттуда направляются в Тихуану, где покупают или арендуют автомобили, чтобы пересечь границу США через контрольно-пропускной пункт Сан-Исидро в Сан-Диего.
Самое сложное - добраться до так называемых буферных зон, уже на территории США, не будучи остановленными агентами пограничной службы.
Затем они ждут своей очереди для рассмотрения их заявлений о предоставлении убежища.
По словам юриста по иммиграционным делам Юлии Пашковой, с прошлого года в США наблюдается увеличение притока беженцев с Украины и из России.
Но оставить свою родину и привычную жизнь для многих не так уж и просто.
По официальным данным, с августа около 9 тысяч россиян искали убежища в США на мексиканской границе, причем 9 из 10 воспользовались официальными пунктами пропуска в Сан-Диего.