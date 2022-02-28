Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Мир

Украина получила разные ответы на просьбу срочно принять её в ЕС

Access to the comments Комментарии
 Méabh Mc Mahon
euronews_icons_loading
Украина получила разные ответы на просьбу срочно принять её в ЕС
Авторское право  Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

В свете российского вторжения на Украину усилились призывы принять её в Европейский Союз. В разговоре с Брюсселем по телефону президент Зеленский попросил Еврокомиссию срочно предоставить Киеву денежную помощь и оформить членство его страны в ЕС. Этот процесс обычно занимает многие годы.

"Мы обращаемся к Европейскому Союзу за немедленным присоединением Украины через новую специальную процедуру", - сказал Владимир Зеленский.

За это в принципе выступила и председатель Еврокомиссии. В эксклюзивном интервью Euronews Урсула фон дер Ляйен сказала: «Со временем Украина должна вступить в наш клуб».

"У нас с Украиной идёт процесс, например, интеграция украинского рынка в наш единый рынок. Мы тесно сотрудничаем с украинцами. Они принадлежат нам. Они одни из нас, и мы хотим, чтобы они были среди нас", - сказала фон дер Ляйен.

Но к понедельнику риторика, похоже, смягчилась: глава Еврокомиссии заявила, что любой официальный запрос о членстве должен быть направлен в Европейский совет, где последуют длительные дебаты.

"Мы слышали послание президента Зеленского с призывом к ускоренной процедуре, но напомню, что для этого Еврокомиссия должна получить мандат на переговоры, - сказал её представитель Эрик Мамер. - Мы не определяем мандат сами".

За этим внимательно наблюдают давно ставшие кандидатами Албания, Сербия, Северная Македония и Черногория. Горят нетерпением также Босния, Косово, Молдова. По правилам расширения Евросоюза, Украина должна встать в конец очереди.