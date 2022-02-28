Украина получила разные ответы на просьбу срочно принять её в ЕС

В свете российского вторжения на Украину усилились призывы принять её в Европейский Союз. В разговоре с Брюсселем по телефону президент Зеленский попросил Еврокомиссию срочно предоставить Киеву денежную помощь и оформить членство его страны в ЕС. Этот процесс обычно занимает многие годы.

"Мы обращаемся к Европейскому Союзу за немедленным присоединением Украины через новую специальную процедуру", - сказал Владимир Зеленский.

За это в принципе выступила и председатель Еврокомиссии. В эксклюзивном интервью Euronews Урсула фон дер Ляйен сказала: «Со временем Украина должна вступить в наш клуб».

"У нас с Украиной идёт процесс, например, интеграция украинского рынка в наш единый рынок. Мы тесно сотрудничаем с украинцами. Они принадлежат нам. Они одни из нас, и мы хотим, чтобы они были среди нас", - сказала фон дер Ляйен.

Но к понедельнику риторика, похоже, смягчилась: глава Еврокомиссии заявила, что любой официальный запрос о членстве должен быть направлен в Европейский совет, где последуют длительные дебаты.

"Мы слышали послание президента Зеленского с призывом к ускоренной процедуре, но напомню, что для этого Еврокомиссия должна получить мандат на переговоры, - сказал её представитель Эрик Мамер. - Мы не определяем мандат сами".

За этим внимательно наблюдают давно ставшие кандидатами Албания, Сербия, Северная Македония и Черногория. Горят нетерпением также Босния, Косово, Молдова. По правилам расширения Евросоюза, Украина должна встать в конец очереди.