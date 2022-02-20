Протесты канадских дальнобойщиков: полиция берёт под контроль центр Оттавы

Протесты канадских дальнобойщиков: полиция берёт под контроль центр ОттавыКомментарии
Канадская полиция близка к разгону акции протеста в центре Оттавы. В субботу сотрудникам правопорядка удалось освободить улицы и площадь перед Парламентом от митингующих дальнобойщиков, к которым ранее примкнули другие граждане, недовольные санитарной политикой правительства Джастина Трюдо.
Против агрессивно настроенных манифестантов применялся "химический раздражитель", полицейские силой выводили активистов из автомобилей и фур.
Многие участники добровольно покинули периметр безопасности.
Некоторые фуры находились в центре Оттавы на протяжении 23 дней.
За пятницу и субботу в столице были арестованы 170 человек.
Парламент должен одобрить закон о ЧС, правительство внесло его впервые в истории страны.
Премьер-министр Джастин Трюдо заверил парламентариев, что не планирует посылать армию на улицы Оттавы или как-то ограничивать свободу слова.