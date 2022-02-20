Протесты канадских дальнобойщиков: полиция берёт под контроль центр Оттавы

Канадская полиция близка к разгону акции протеста в центре Оттавы. В субботу сотрудникам правопорядка удалось освободить улицы и площадь перед Парламентом от митингующих дальнобойщиков, к которым ранее примкнули другие граждане, недовольные санитарной политикой правительства Джастина Трюдо.

Против агрессивно настроенных манифестантов применялся "химический раздражитель", полицейские силой выводили активистов из автомобилей и фур.

Сегодня мы добились значительных результатов в нашем противостоянии с теми, кто незаконно протестует на улицах нашего города. На каждом этапе операции мы были предельно ясны с нарушителями закона и призывали их покинуть зону. Стив Белл Временно исполняющий обязанности главы полиции Оттавы

Многие участники добровольно покинули периметр безопасности.

"Манифестанты, вы должны уйти"

Некоторые фуры находились в центре Оттавы на протяжении 23 дней.

Акция протеста подходит к своему завершению. Но я думаю, что мы смогли достучаться до сердец наших соотечественников и донести до них наши требования. Мы еще соберемся весной, через несколько недель, а пока мы будем набираться сил. Филип Чедвик Протестующий

За пятницу и субботу в столице были арестованы 170 человек.

Парламент должен одобрить закон о ЧС, правительство внесло его впервые в истории страны.

Премьер-министр Джастин Трюдо заверил парламентариев, что не планирует посылать армию на улицы Оттавы или как-то ограничивать свободу слова.