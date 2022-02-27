Протесты в России: "Нет войне!"

Третий день во многих городах России идут протесты против войны на Украине. По данным неправительственных организаций, за 3 дня полиция арестовала более 3000 протестующих.

В субботу наибольшее число задержаний проведено Москве (219) и в Санкт-Петербурге (113). Ещё 500 - в остальных городах.

Сотни антивоенных демонстрантов вышли в воскресенье на улицы Екатеринбурга. По меньшей мере 69 из них были арестованы.

Слово протестующим:

"Мне стыдно. Я уже несколько дней не могу нормально жить. Сгораю от стыда. Мне бесконечно стыдно за происходящее. Страшно и за тех, кто там - и за тех, кто здесь".

"Хуже быть не может. Мы - государство-агрессор. И из-за нас гибнут люди. И мне от этого противно".

Другие россияне находят иные способы протеста, помещая надписи "Нет войне!" на одежде и сумках.