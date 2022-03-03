Обстрелы и призывы к миру

Стратегически важный черноморский порт, город Херсон, стал первым крупным населенным пунктом павшим в результате вторжения.

Российские военные активизировали обстрелы украинских городов. Мэр Мариуполя охарактеризовал эти атаки как непрекращающиеся.

Мощные взрывы раздались в Киеве рано утром в четверг - местные жители снова укрылись в убежищах или подвалах во время ставшего уже регулярным ночного комендантского часа.

По данным службы спасения Украины, со времени российского вторжения погибло более 2 000 украинских гражданских лиц.

В заявлении говорится, что сотни строений, включая транспортные объекты, больницы, детские сады и дома, были разрушены.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверии визита в страны Балтии и Молдову дал понять, что Кремль намеренно целится по гражданским объектам.

- Мы определенно видели в прошлом, что одним из методов войны России является абсолютная жестокость в попытке наказать граждан данной страны, и это включает, по крайней мере, беспорядочные нападения. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Вторжение России на Украину вызвало широкомасштабные экономические санкции. Чтобы обсудить преодоление их последствий, президент Владимир Путин начал серию встреч с лидерами российского бизнеса.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что Россия не будет исключена из мировой экономической системы. Предприниматели найдут новых зарубежных партнеров, организуют логистические цепочки и привлечение средств.

Тем временем на западе Украины, во Львовской греко-православной церкови, прихожане собирают пожертвования для тех, кто сейчас сражается фронте. Пока верующие молятся о мире, в Белоруссии ожидается возобновление переговоров между Украиной и Россией.