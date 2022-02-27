Урсула фон дер Ляйен: "Доверие к Путину полностью подорвано"

Мейв Макмахон, Euronews: В Европе идёт война, Евросоюз находится в кризисе. Ко мне присоединяется председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чтобы ответить на вопросы Euronews.

Урсула фон дер Ляйен: Спасибо, что пригласили меня.

Мейв Макмахон, Euronews: Евросоюз только что объявил о новых санкциях, направленных против России и Беларуси. Готов ли ЕС, наконец, остановить эту войну и выступить против российского президента Владимира Путина?

Урсула фон дер Ляйен: Мы всегда выступали против войны. Украина никогда не хотела этой войны. Президент Путин начал и ведёт её, поэтому мы отвечаем жёсткими санкциями в финансовой и экономической сфере. Сегодня я предложила третий пакет санкций - от финансовых, например, отсоединения некоторых российских банков от системы SWIFT, до замораживания активов российского Центробанка. Под санкции подпадают и физические лица. Впервые Евросоюз предоставляет военное оборудование Украине - стране, находящейся под ударом в этом конфликте. Сегодня мы делаем ещё два шага: мы решили закрыть наше воздушное пространство для всех российских самолетов и запретить Russia today и Sputnik, поскольку они - часть пропагандистской машины Кремля.

Мейв Макмахон, Euronews: Вы также собираетесь действовать против Беларуси?

Урсула фон дер Ляйен: Да, мы расширяем санкции в отношении Беларуси. По сути, это зеркальное отражение тех санкций, которые мы ввели против России. Необходимо убедиться, чтобы у них не было никакой возможности обойти их.

Мейв Макмахон, Euronews: Как далеко следует заходить в проявлениях солидарности с Украиной? Ведь очевидно, что европейцам придётся заплатить цену за эти меры.

Урсула фон дер Ляйен: Да, мы знаем, что за каждую войну приходится платить, но наша солидарность с Украиной огромна. Если вы посмотрите на беженцев, которых принимают в Евросоюзе, на финансовую поддержку, на поставки военной техники, все это указывает на глубокую солидарность с Украиной. В этой стране разделяют наши ценности, там защищают наши принципы. Украинцы хотят жить в мирной демократии, а Россия нападает на неё. Поэтому Украина заслуживает нашей полной солидарности, и она её увидит.

Мейв Макмахон, Euronews: Пока мы говорим, европейцы выходят на улицы за пределами Брюсселя, призывая сделать Украину членом Евросоюза. Должна ли она стать кандидатом на вступление?

Урсула фон дер Ляйен: Украина участвует в некоторых европейских процессах, например, в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС. Мы очень тесно сотрудничаем, например, в энергетике, в других областях. Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна - одна из нас, и мы хотим видеть её в европейской семье.

Мейв Макмахон, Euronews: Вы упомянули о людях, прибывающих в Европу. Тысячи украинцев уже прибыли в Польшу, в Румынию. Есть ли у вас общий план по приему украинских беженцев?

Урсула фон дер Ляйен: Безусловно. Мы уже несколько недель готовимся к различным вариантам, и, конечно, готовы принять беженцев. У нас разработаны планы на случай непредвиденных обстоятельств с различными государствами-членами. Страны, которые не находятся на передовой конфликта, тоже, разумеется, готовы принять беженцев.

Мейв Макмахон, Euronews: Когда сработает закон ЕС о защите беженцев?

Урсула фон дер Ляйен: Вопрос, нужен ли он. Конечно, мы можем сделать это в любое время и мы открыты для обсуждение вопроса со всеми странами-членами.

Мейв Макмахон, Euronews: Эта война меняет правила игры для Европы. Как она изменит облик Евросоюза?

Урсула фон дер Ляйен: Прежде всего, налицо беспрецедентное сотрудничество и сплоченность всех демократических стран. Рядом с нами американские друзья, Великобритания, Канада. К нам присоединились Япония, Южная Корея, многие другие. Австралия тоже входит в эту группу, что показывает: мы вместе встаём на защиту демократии в Европе. Важно, чтобы мы защищали наш мирный порядок, порядок, основанный на правилах. Мы должны чётко заявить: Евросоюз не потерпит на европейской земле попрания наших ценностей.

Мейв Макмахон, Euronews: И наконец, есть ли у вас вера в переговоры, мирные переговоры? Сможете ли вы когда-нибудь снова доверять Владимиру Путину?

Урсула фон дер Ляйен: Важно, чтобы украинская сторона согласилась на мирные переговоры и чтобы условия были приемлимыми для неё. В целом, всегда лучше вести мирные переговоры, чем воевать. Что же касается доверия к президенту Путину, оно полностью подорвано.

Мейв Макмахон, Euronews: Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, спасибо, что присоединились к нам и ответили на наши вопросы.