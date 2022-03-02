Война на Украине: российские войска взяли Херсон | Прямая текстовая трансляция

В ночь на среду российская армия продолжила бомбардировку Харькова.

Колонна российской военной техники продолжает продвижение к столице. Кремль заявил о планах нанести удары по ключевым инфраструктурным объектам Кива, призвав мирных жителей покинуть город.

Во вторник ударам подверглась киевская телебашня, расположенная на месте мемориала жертвам Холокоста Второй мировой войны. Украинские власти сообщили, что в результате удара были убиты пять человек. "История повторяется", - сказал президент страны Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский выступил по видеосвязи перед депутатами Европарламента с просьбой "доказать, что вы с нами".

ООН в среду планирует проголосовать за резолюцию, требующую от России прекратить войну. Президент США Джо Байден заверил, что лидер страны Владимир Путин "заплатит" за вторжение на Украину.

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