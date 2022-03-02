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Война на Украине: российские войска взяли Херсон | Прямая текстовая трансляция

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Архивное фото Киево-Печерской лавры в тумане.
Архивное фото Киево-Печерской лавры в тумане.   -   Авторское право  Evgeniy Maloletka/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

В ночь на среду российская армия продолжила бомбардировку Харькова.

Колонна российской военной техники продолжает продвижение к столице. Кремль заявил о планах нанести удары по ключевым инфраструктурным объектам Кива, призвав мирных жителей покинуть город.

Во вторник ударам подверглась киевская телебашня, расположенная на месте мемориала жертвам Холокоста Второй мировой войны. Украинские власти сообщили, что в результате удара были убиты пять человек. "История повторяется", - сказал президент страны Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский выступил по видеосвязи перед депутатами Европарламента с просьбой "доказать, что вы с нами".

ООН в среду планирует проголосовать за резолюцию, требующую от России прекратить войну. Президент США Джо Байден заверил, что лидер страны Владимир Путин "заплатит" за вторжение на Украину.

Следите за развитием событий в нашей текстовой трансляции.

10:29
Цена газа в Европе побила исторический рекорд: $2 200 за 1 тыс. кубометров.
10:26
Вслед за евро исторический рекорд обновил доллар — 109,5 рублей на торгах Московской биржи.
10:19
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 122 рублей. Это новый исторический рекорд.
10:18
Швейцария закрыла посольство в Киеве, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на швейцарский МИД.
10:11
Кузбасс будет называться КуZбасс во всех официальных материалах областного правительства, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. По словам главы региона, это "знак поддержки наших бойцов". Буква "Z" — символ, нарисованный на военной технике, которая участвует в военных действиях на Украине.
09:59
DHL на фоне войны на Украине прекратила доставку грузов и документов в Россию и Беларусь. В заявлении компании также отмечается, что приостановлены и услуги доставки на Украину.
09:52
Власти Харькова сообщили, что за последние сутки во втором по величине городе Украины погиб минимум 21 человек. Еще 112 — получили ранения.
09:47
Европейский производитель самолетов Airbus приостановил поддержку российских авиакомпаний и поставку запасных деталей в Россию.
09:43
Генштаб Украиныозвучил потери российской армии за шесть дней военных действий:
  • 5840 человек
  • 30 самолетов
  • 31 вертолет
  • 211 танков
  • 862 бронемашины
  • 85 артиллерийских систем
  • 9 систем ПВО
  • 40 реактивных систем залпового огня
  • 60 цистерн с горючим
  • 3 беспилотника
  • 2 катера
  • 355 автомобилей
Подтверждения этим данным в независимых источниках — нет.
    09:37
    "Эхо Москвы" сообщает, что "Газпром-медиа" созовет совет директоров СМИ по вопросу деятельности радиостанции.  "В адрес АО "Газпром-Медиа Холдинг" направлено предписание Генпрокуратуры. Планируем созвать совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" для обсуждения ситуации", – цитирует радиостанция сообщение холдинга.