Россия и Украина могут провести переговоры в пятый день войны

Пятый день военных действий на Украине: на севере, востоке и юге республики российские военные ведут бои с украинскими вооруженными силами, с наступлением темноты крупные города там обстреливаются. В Киеве, как сообщается, ночью звучали сирены, людям вновь пришлось спускаться в бомбоубежище.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал ближайшие сутки решающими. Утром, как ожидается, в Беларуси состоятся переговоры российско-украинских делегаций.

Накануне Владимир Путин приказал перевести ядерные силы России в особый режим дежурства - решение, взывавшее чрезвычайно серьезную реакции мирового сообщества.

США, ЕС, Великобритания и многие другие государства вводят против Москвы все новые санкции. Главы МИД стран Евросоюза согласовали поставку на Украину летального вооружения на полмиллиарда евро. Информации о потерях с обеих сторон за первые дни боевых действий немного, накануне в Минобороны РФ впервые сообщили о раненых и погибших среди российских военных.

По данным украинской стороны, с начала вторжения в республике погибли свыше 350 гражданских лиц, среди них дети. евро.

Тем временем Совет Безопасности ООН принял резолюцию о проведение чрезвычайной спецсессии Генассамблеи, на которой будет рассмотрен вопрос о вторжении России на Украину. Москва голосовала против созыва этого заседания.