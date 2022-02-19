Афганские беженцы в ожидании американских и канадских виз

Это обычный день для тысяч афганцев, живущих в Албании. Это место на Адриатике стало для них убежищем. Пять месяцев назад они покинули свою родину, чтобы избежать преследований со стороны движения "Талибан"*, которое контролирует Афганистан с августа прошлого года.

Наметулле Таухиди нравится его новое место жительства:

"Это самая дружественная страна, которую я когда-либо видела. Я был в соседних с Афганистаном странах: в Индии и Пакистане, но когда приехал сюда, то почувствовал себя как дома".

Албания, Косово, Северная Македония и Канада были теми странами, которые откликнулись на призыв правительства США предоставить убежище афганским беженцам, эвакуированным американцами после прихода к власти талибов*.

В августе прошлого года в Албанию прибыли около 2400 человек. Они здесь остаются временно в ожидании американский или канадской визы. Около 300 человек уже получили такие визы и смогли улететь. Остальные продолжают ждать.

Мустафа, журналист:

"Чтобы улететь в США, вы должны подать заявление на предоставление визы заранее. Вы не можете сделать это из Албании. Если у вас нет решения о предоставлении визы, которое вы получили ещё в Афганистане, подать такое прошение отсюда очень сложно, но Канада — это хороший вариант: и процедура не такая сложная, и прошение рассматривается быстрее, чем в США.

Афганка Зайнаб Хашеми ждет ответа по визе:

"Канада намного быстрее рассматривает заявления на предоставление визы. Мы здесь 5 месяцев, но подали прошение 3,-3,5 месяца назад".

Нет никаких гарантий, что все они получат визу. Правительство США не берет на себя никаких обязательств. Формально пребывание в Албании афгансцев, покинувших свою родину, спонсируют 12 американских некоммерческих организаций, некоторые были их работодателями в Афганистане.

Михусейн Вализада смог покинуть Афганистан, но там остаются его родственники:

"Моя семья по-прежнему остается в Афганистане. Я связываюсь с ними по телефону и по-прежнему боюсь за них. Не знаю, что с ними может случиться. Можно сказать, что моя семья в безопасности, но никто не может гарантировать, что так и будет продолжаться."

Наджила: "Албанцы — хорошие люди. Когда мы здесь ходим по магазинам, они к нам очень дружелюбны и приветливы."

* Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в России._