Беженцы с Украины переправляются в Румынию

Более 3000 человек смогли перебраться с Украины в Румынию за последние три дня на пароме через Дунай, по которому проходит граница между двумя странами. Беженцы – преимущественно женщины, дети и старики – продолжают прибывать. Корреспондент Euronews обращается к одному из членов экипажа:

– Давно уже вы работаете в таком ритме?

– Работаем непрерывно. Принимаем пассажиров, в Румынии высаживаем и возвращаемся обратно.

– Сколько человек вы уже перевезли?

– За сегодня – около тысячи.

Ему вторит капитан парома:

– Нам очень трудно. Нам сейчас очень тяжело, нет времени отдохнуть, но ничего не поделать. Нужно помочь соседям.

Начальник порта также говорит, что очень устал. Сам он не может покинуть страну, но намерен отправить в Румынию свою семью:

– Я сейчас в той категории мужчин, кому нельзя выезжать с Украины, но я и сам не хочу. Это моя страна, и я не хочу уезжать отсюда.

– Вы готовы сражаться?

– Если будет надо, то да. А пока мы боремся здесь, помогаем тем, кому нужно выехать.

Беженцы стремятся укрыться в Румынии от боевых действий, идущих сейчас в стране. Людям пришлось срочно покидать дома, но многие не знают, что их ждёт на другом берегу.

– Пока не знаем, как быть дальше. Там видно будет. Нас там будут встречать, поедем, наверно, в Брэилу.

– Со мной всё в порядке. Я сейчас на восьмом месяце. Родители настояли, чтобы я поехала в Румынию, потому что там я буду в безопасности.

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Корреспондент Euronews Диана Собару передаёт с места событий:

– Члены экипажа говорят, что не спали несколько дней и утверждают, что не заснут до тех пор, пока ситуация не разрешится и пока все собравшиеся здесь беженцы не будут благополучно доставлены на румынский берег.