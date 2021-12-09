Беженцы готовы рисковать в Ла-Манше

Здесь, во французском Па-де-Кале когда-то были знаменитые на весь мир "джунгли" - стихийные транзитные лагеря для мигрантов, которые стремились в Великобританию. Джунглей нет, но этот портовый город по-прежнему привлекает нелегалов.

Среди них - этот мужчина из Афганистана. "Я говорил со своими близкими более месяца назад. Что с ними, где они, я не знаю, - рассказывает он. - Думаю, что они убежали, покинули дома, мы все там побросали, все, что нажили! Я не знаю, что нам теперь делать. Мы просто ждем, сможем ли однажды добраться до Англии".

По данным французской береговой охраны, за первые восемь месяцев этого года более 15 тысяч человек пытались пересечь пролив Ла-Манш, что на 50% больше, чем за весь 2020 год.

Французские власти предпринимают усилия для сдерживания мигрантов, которые в ожидании возможности перебраться в Англию остаются на французской территории долгие месяцы.

Анелиз Боржес, Euronews: "За последние несколько лет десятки тысяч людей прошли через Кале в надежде добраться до Великобритании. По данным неправительственных организаций, сегодня в различных лагерях здесь остаются около тысячи человек. И это - несмотря на неоднократные операции по массовому выселению беженцев, а также ограничения на предоставление им доступ к гуманитарной помощи, так по крайней мере говорят активисты".

Волонтер Людовик Холбейн называет политику Франции в отношении беженцев в Кале "издевательством". По его мнению, последние меры по усилению патрулирования французского побережья вряд ли остановят тех, для кого возможность добраться до Англии остается последней надеждой.

"Люди, которые хотят попасть в Англию, будут и впредь рисковать, - убежден Людовик. - То, что власти усилят патруль, добавив самолет и пару вертолетов, ничего кардинально не изменит. Напротив, люди будут рисковать еще отчаяннее, будут пускаться в бегство в плохих погодных условиях, когда угодно, лишь бы их не заметили с воздуха".

Лондон и Париж при посредничестве ЕС пытаются найти решение проблемы беженцев в Ла-Манше, впереди - месяцы согласований и переговоров. Тем временем мигранты говорят, что не могут рассчитывать на власть и собираются действовать самостоятельно. Наш собеседник, Адам, отправился в Европу из Судана в надежде найти убежище и перевезти затем жену и сыновей.

Он, конечно, слышал, что в Ла-Манше в конце ноября перевернулась лодка и погибли около 30 человек, но не намерен менять свои планы.