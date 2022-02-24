Зеленский: Украина разрывает дипотношения с Россией

Украина разрывает дипломатические отношения с Россией: об этом заявил президент Владимир Зеленский. Ранее в видеообращении к согражднам он призвал "Не поддаваться панике и делать всё, что нужно, для поддержки украинских военных". Глава государства заявил, что вместе с зарубежными лидерами начинает создание "антипутинской коалиции".

Ранее президент и Верховная рада объявили о введении в стране военного положения.

"Дорогие мои украинцы! Как я и обещал, я буду ежечасно сообщать вам актуальную и достоверную информацию. Сейчас нас атакуют не только бомбы, но и фейки. Важно получать правду из официальных источников.

Сегодня Россия начала вторжение на Украину, Путин начал войну с Украиной, со всем демократическим миром. Он хочет уничтожить мое государство, он хочет уничтожить наше государство, всё то, что мы строили, ради чего живём.

Обращаюсь ко всем украинцам, в первую очередь к украинским военным, которые уже приняли на себя первый удар врага и дают достойный отпор. Мы знаем всю силу вооружённых сил Украины. Вы мужественны, вы несокрушимы, потому что вы украинцы.

Обращаюсь к каждому украинцу, который сейчас находится на нашей земле: не поддаёмся панике, делаем всё, что нужно для поддержки вооружённых сил Украины.

Обращаюсь ко всем украинцам, которые сейчас за границей. Нам требуется и ваша поддержка. Вы — мощная сила, вы — единая сила, и доказали это не раз. Вы нам сейчас очень нужны.

Я поговорил с Байденом, Джонсоном, Шарлем Мишелем, Дудой, Науседой. Мы начинаем создание антипутинской коалиции. Я уже призвал мировых лидеров задействовать все возможные санкции против Путина, начать масштабную оборонную поддержку, закрыть для агрессора воздушное пространство над Украиной.

Вместе мы должны спасти Украину, спасти демократический мир. И мы это сделаем. Слава Украине!"

Ещё до начала вторжения Владимир Зеленский обратился и к гражданам России по-русски, заявив среди прочего, что Украина не представляет угрозы для России, и что разница между россиянами и украинцами — "не повод быть врагами". Украинский лидер отверг обвинения в "нацизме" и заявил, что нападение "может стать началом большой войны на европейском континенте".