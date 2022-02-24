Россияне о военной операции на Украине: "Иначе они нас сожрут"

Выступление Владимира Путина было показано в четверг рано утром. Euronews спросил у жителей Ростова-на-Дону, города, который находится недалеко от границы, как они относятся к специальной военной операции, о которой объявил президент России.

— Я считаю, что это правильно - защищать свою территорию, потому что иначе они нас сожрут. Все ж к этому идет, сколько мы с НАТО разговаривали, чтобы они не приближались, а все равно. Полгода или больше — уговоры не помогают. Все правильно.

— Давно надо было. Зря затягивали столько лет. Полностью правильно поступила, и спуска никогда не надо давать. Дашь спуск - тебе сядут на шею.

— Я думаю, что эта ситуация очень серьезная. Я думаю, что наши руководители сделали правильное решение, предварительно просчитав все риски для людей.

Росавиация сообщила, что работа аэропортов в 12 городах на юге России приостанавливается до 2 марта, более 200 рейсов задержаны или отменены в Москве.