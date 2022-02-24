Путин объявил о начале военной операции на Украине | Прямая текстовая трансляция

Россия начала военную операцию на Украине после обращения властей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с просьбой "оказать помощь в отражении агрессии Киева". Об этом объявил президент России Владимир Путин в экстренном обращении в четверг. Он заявил, что Москва будет стремиться к "демилитаризации и денацификации" Украины, призвал украинских военных сложить оружие и предупредил о незамедлительном ответе в случае попыток вмешаться в происходящее извне.

Оккупация украинских территорий в планы Москвы не входит, заверил Путин, она выступает за право народов Украины на самоопределение. Также президент РФ повторил, что Россия не может допустить появления у Киева ядерного оружия, и напомнил о неприемлемом для нее расширении НАТО на Восток.

Путин призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и идти домой": "Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям". Вся ответственность за возможное кровопролитие "будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима".

Обращаясь к гражданам Украины, российский президент связал действия России с самозащитой от создаваемых для нее угроз и "еще большей беды, чем та, что происходит сегодня": "Как бы тяжело ни было, прошу понять это и призываю к взаимодействию, чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед".

Путин предостерег от попыток вмешаться в происходящее извне, тем более военным путем: "Ни у кого не должно быть сомнения, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому и ужасным последствиям для потенциального агрессора". "Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий, все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан", - сказал президент России.

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