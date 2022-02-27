Российские банки отключат от SWIFT

США, Евросоюз и их союзники идут дальше в ужесточении экономического давления на Россию. Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT готовится исполнить их решение о санкциях против отдельных российских банков,

"Мы обязуемся обеспечить удаление определенного числа российских банков из SWIFT. Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать в глобальном масштабе. SWIFT - доминирующая в мире глобальная межбанковская платежная система, отключение банков помешает им проводить большую часть своих финансовых транзакций по всему миру и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт. __Европейский союз и его партнеры работают над тем, чтобы лишить Путина возможности финансировать свою военную машину", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Западные экономики также решили заморозить активы и операции российского Центробанка, то есть ограничить его возможности по поддержке курса рубля международными финансовыми операциями. Также будет ликвидирована возможность для состоятельных россиян получить европейское гражданство в обмен на инвестиции, а российские олигархи не смогут использовать свои активы на рынках.

Список банков, которых затронет отключение, еще не опубликован, но ущерб для российской экономики может быть разрушительным.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал принятие таких мер:

"Справедливое решение об отключении России от международной платежной системы (SWIFT) - это важная победа. Это означает миллиарды и миллиарды потерь для России. Это конкретная цена за её вероломное вторжение в наше государство".

Зеленский также приветствовал решение Германии о поставках оружия Украине. Берлин, ранее выступавший против отправки наступательного вооружения, теперь послал на помощь Киеву 1000 противотанковых орудий и 500 ракет "Стингер".

The Russian invasion marks a turning point. It is our duty to support Ukraine to the best of our ability in defending against Putin's invading army. That is why we are delivering 1000 anti-tank weapons and 500 #Stinger missiles to our friends in #Ukraine. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 26, 2022

Кроме того, до 9 стран ЕС закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, в их числе Польша, Румыния и Германия .