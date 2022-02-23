Украина: в страхе и ожидании войны

В соцсетях появились кадры, на которых, как заявляется, российские войска входят в населённые пункты Донбасса. Официального подтверждения этой информации нет.

В НАТО говорят, что Россия готовится к полномасштабной атаке на Украину, "продолжая вторжение". В альянсе напомнили о российском военном присутствии в ДНР и ЛНР с 2014 года. Правда, Москва это категорически отрицала и отрицает.

Тем временем, множатся свидетельства роста напряжённости в регионе. Многие местные жители приветствовали решение Путина о признании самопровозглашенных республик. Они надеются, что бои здесь, наконец, утихнут.

"Я думаю, что нас прекратят обстреливать. Конечно, экономика восстановится не скоро. Но мы будем надеяться. Мы верим в это. Мы не уезжали ни в 2014, ни в 2015 году, и сейчас никуда не едем", - говорит эта женщина_._

Украинских военных обвиняют в обстрелах жилых районов в Донбассе. Те настаивают на том, что ответный огонь не ведут.

Несмотря на то, что линия фронта достаточно далеко, жители Киева признаются, что страх войны силён.

"Конечно, мы боимся. Это нормально. Боятся все. Но мы решили остаться, чтобы защитить родину", - поясняет киевлянка.

Неспокойно и живущим на Украине россиянам. Москва заявила, что эвакуирует персонал находящихся там дипучреждений. После того, как российские законодатели разрешили президенту Путину использовать армию за рубежом.