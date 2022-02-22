Совет Федерации одобрил ввод российских войск в Донбасс

Совет Федерации разрешил президенту Владимиру Путину ввести войска в Донбасс — по словам спикера Валентины Матвиенко, для защиты мирных жителей от обстрелов. Это стало возможным после того, как Россия признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР, что ОБСЕ назвала нарушением Минских договоренностей. При этом, по словам российского президента, соглашения, в которых говорится о территориальной целостности Украины, давно перестали существовать:

"Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса. И не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями", — заявил Владимир Путин.

В свою очередь в НАТО отметили, что готовы увеличить военное присутствие на востоке и что альянс привел в состояние повышенной боеготовности сто истребителей и 120 кораблей.

"Всё указывает на то, что Россия продолжит планировать полномасштабную атаку на Украину. Мы видим продолжающееся наращивание военных сил. Они обещали отвести войска, но продолжили их наращивать. Мы видим всё больше и больше сил, которые выдвигаются с баз и строются в боевом порядке, чтобы нанести удар", — уверен генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Тем временем на пустых улицах сепаратистских республик громкоговорители объявляют адреса центров эвакуации. По официальным данным, в Россию из Донбасса выехали уже свыше 90 тыс. человек.