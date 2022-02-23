Жители Донбасса идут в военкоматы

22 февраля стало для Донецка и Луганска днем празднований. Хотя, по официальным данным, российская армия пока не вошла на территорию сепаратистских республик, многие местные жители ждут солдат с востока и сами записываются в волонтеры.

"Я очень надеюсь на российские войска. Без них мы не сможем победить армию Украины", — говорит один из добровольцев.

После восьми лет вооруженного конфликта с Киевом многие жители Донбасса видят Россию своим защитником. По данным ООН, за это время на востоке Украины погибли не менее 10 тыс. человек, треть из которых — мирные жители.

"Надо было раньше это сделать. Может быть, не стреляли бы тогда. Посмотрите, сколько разбито домов. Сколько всего разбито!" — ужасается пожилая женщина из прифронтовой деревни.

Впрочем, из Донбасса поступают и сообщения о том, что мобилизация не всегда проходит мирно. Местные жители рассказали британским СМИ, что мужчин забирают в военкомат прямо с улицы, а женщинам угрожают увольнением, если они откажутся эвакуироваться в Россию.