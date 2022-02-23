Путин: "Интересы России для нас безусловны"

Россия отмечает День защитника Отечества. Президент Владимир Путин возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Москве. Ранее в видеообращении по случаю государственного праздника он заявил, что готов искать дипломатические решения на фоне усиливающейся напряженности в отношениях с Западом из-за Украины, отметив, что Запад проигнорировал призыв Москвы построить надежную систему равной и неделимой безопасности, которая защитит все страны.

"Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем. Но хочу повторить, что интересы России __и безопасность наших граждан для нас безусловны", - сказал Путин.

Многие мировые лидеры считают, что ситуация сложилась чрезвычайно серьёзная. Министры иностранных дел G7 осудили Россию. Так, глава японского МИДа Хаяси Ёсимаса заявил, что они будут тесно координировать свои действия. А министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила британским СМИ, что, по её мнению, Путин "одержим вторжением на Украину" и предупредила, что Запад готов предпринять меры.

"Мы еще не видели полномасштабного вторжения, но нам совершенно ясно, что, если президент Путин обострит ситуацию, мы, международное сообщество, ужесточим наши санкции", - заявила Трасс.

Спутниковые снимки Maxar показывают, что Россия размещает дополнительные войска и технику на западе страны и в Беларуси. А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил на требования России о прекращении конфликта (признание Крыма российским, демилитаризация и отказ от НАТО):

"Выполнение условий, озвученных президентом России Украине, противоречит выбору украинского общества. Это невозможно для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства".

Тем временем из-за сильного обстрела тысячи жителей посёлка Счастье в Луганской области остались без электричества. Чрезвычайное положение будет объявлено на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже введено чрезвычайное положение. Военные резервисты в возрасте от 18 до 60 лет призываются на военную службу согласно указу президента Украины Владимира Зеленского. А МИД страны рекомендовал своим гражданам не посещать Россию.