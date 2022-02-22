Госдума РФ признала ДНР и ЛНР

Госдума России единогласно ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками Донбасса. Из независимость признана в рамках территорий, над которыми сейчас установлен контроль сепаратистов. Ранее договоры ратифицировали парламенты самопровозглашённых республик. При этом в Москве утверждают, что по-прежнему открыты для дипломатического решения, но допускать новое кровопролитие в Донбассе не намерены.

"Мы даже в самые сложные моменты говорили о том, что к переговорному процессу готовы", - заявила представитель российского МИДа Мария Захарова, отметив, что в решении России нет эмоций, но, очевидно, "Запад лишен понимания сути вопроса".

Украинский президент Украины Владимир Зеленский признание ДНР и ЛНР назвал "нарушением суверенитета" его страны. МИД Украины вызвал для консультаций временного поверенного в РФ Василия Покотило.

"Это новый акт агрессии против Украины, который требует немедленной реакции международного сообщества и наших международных партнёров. По нашему мнению, этим решением Российская Федерация создает правовую основу для дальнейших вооруженных агрессий против украинского государства", - сказал Зеленский.

При этом он не исключил возможность прекращения дипломатических отношений с Россией и добавил, что санкции против РФ должны включать и полую остановку Северного потока - 2. Германия уже приостановила процесс сертификации газопровода, отметив, что геополитическая ситуация и состояние энергетического рынка требуют новой оценки безопасности. Без этого газопровод не запустят.

Тем временем постоянный представитель Украины при Организации объединенных наций (ООН) Сергей Кислица заявил, что его страна просит РФ отменить решение о признании независимости ДНР и ЛНР.