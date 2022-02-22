Беженцы из Донбасса: "Мы хотим домой"

На фоне обострения ситуации на востоке Украины, в Россию выехали десятки тысяч людей. В их числе Кристина и ее двое детей. Супруг остался дома. Сейчас Кристина живет в гостинице, недалеко от Ростова-на-Дону. Женщина рассказала Euronews, как семья перенесла переезд.

Кристина: "Вечером, когда начали собираться на автобус, у него (ребенка) уже истерика началась. Он начал переживать, как папа, почему мы одни? Поэтому, естественно, мы все в тревоге, все на нервах. Хочется нареветься, но никак не получается, потому что маленькие дети. Что дальше? Мы ничего абсолютно не знаем. Сказали, сидите, ждите. Чего ждать, мы не знаем. Мы домой хотим, хоть сейчас собраться и поехать".

Euronews: "Как вы реагируете на то, что Россия признала ДНР и ЛНР?"

Кристина: "Конечно, это хорошо, помогут нам. По крайней мере, может быть быстрее все это закончится".

В этой гостинице, расположенной в шестидесяти километрах от Ростова-на-Дону, местные власти разместили 39 человек. Отель находится недалеко от заправочной станции. Овсянникова Ирина Петровна приехала в Россию со своим 9-летним внуком Владиславом. Женщина говорит, что собралась 15 минут.

Овсянникова Ирина Петровна: "Два дня у нас были военные действия. Это было очень страшно. Стекла дрожали, все тряслось. Мы очень переживали за ребенка. Мы включали громче телевизор, чтобы он не слышал, но это было бесполезно. А теперь мы думаем, вернемся назад домой, скоро. Мы не хотим здесь быть. Нет, нас очень хорошо здесь принимают, очень здорово, но мы домой хотим. Мы ждали этого. Восемь лет мы ждали... Из-за этого наши парни погибали, чтобы, наконец, нас признала Россия, чтобы мы были россиянами, потому что назад дороги нет".

С мнением Ирины согласны и другие беженцы, с которыми беседовал корреспондент Euronews. Среди них Александра. Ей 83 года.

Александра: "Мы рады, потому что он нас взял, ДНР и ЛНР, к себе. Понимаете, он будет дружить с этими республиками, и нам помогать будет, и пенсии повысит".

Галина Полонская, Euronews: "На данный момент сообщается, что в Россию за последние дни прибыло более 90 тысяч эвакуированных.

Их размещают не только здесь, у границы, но и в других регионах страны".