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мир

Отмена тестов и карантина для туристов в ЕС

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 Viktoria Sinkevich
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Отмена тестов и карантина для туристов в ЕС
Авторское право  AP Photo/Emilio Morenatti, File

Страны ЕС согласились отменить все требования по тестированию и карантину для вакцинированных въезжающих на территорию Союза 27 стран.

Граждане, переболевшие Ковидом, также получат возможность воспользоваться изменениями.

Предполагается, что этот шаг даст новый толчок туристической индустрии.

Изменения распространяются на все виды вакцин, разрешенные ЕС или одобренные Всемирной организацией здравоохранения.

Великобритания полностью отменит все тесты и карантинные меры для привитых путешественников, въезжающих в страну.

Не вакцинированные туристы, или вакцинированные не сертифицированными вакцинами ВОЗ, освобождаются от карантина по прибытию. Из обязательных требований для них остается тест на COVID-19 перед вылетом и ещё один тест не позже, чем на второй день пребывания в Англии.