Лето будет для туризма жарким, обещает крупнейший в Европе туроператор TUI. По прогнозам компании, в этом году обороты сектора путешествий могут вернуться на докоронавирусный уровень или плотно приблизиться к нему. Так, входящая в корпорацию группа авиакомпаний планирует летом летать по всем направлениям 2019 года.

Отдыхающие всё больше бронируют дорогостоящие долгосрочные туры, которых раньше на фоне пандемии старались избегать из-за риска отмены. В качестве примера прогресса в компании называют снятие всех ограничений для вакцинированных путешественников в Великобритании — а это второй по важности рынок для TUI.

В компании подчёркивают, что при всём этом продолжат действовать механизмы страховки — возврата билетов и денег.

В то же время прогнозы TUI на зимний сезон пока не очень оправдываются: в декабре немецкая компания рассчитывала на 60–80% загруженности от докоронавирусного уровня, а пока выходит только 58%.