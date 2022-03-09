Кипр потеряет российских и украинских туристов

Военные действия на Украине не могли не повлиять и на туристическую отрасль. В частности, Кипр уже подсчитывает потенциальные потери от приближающегося сезона отпусков.

Летний сезон начинается где-то в середине марта. И в этом месяце мы ожидали российских и украинских туристов. Но, к сожалению, в силу сложившейся ситуации, этого не произойдет. Мы считаем, в таких условиях, по крайней мере, на этот год, мы должны убрать эти два рынка из нашего потенциального туристического потока Филокипрос Русунидис гендиректор Ассоциации отелей Кипра

Как ожидается, Кипр в этом году потеряет около 800 тыс. российских и украинских туристов, т.е. около 22% от общего ожидаемого турпотока, а значит отрасль может потерять более 500 миллионов евро.

Это основная причина, по которой министр финансов Кипра Константинос Петридис предупредил, что финансовые потери от войны в 2022 году составят от 1,5% до 2% ВВП.

Пытаясь смягчить последствия, Министерство туризма и турагенты начинают кампанию по продвижению Кипра на других рынках, в основном в Европе (Австрия, Швеция, Франция, Германия, Швейцария, Венгрия), а также в странах Персидского залива.

Последние два года мы осваивали новые рынки, которые мы постараемся укрепить в этом году, чтобы смягчить негативное влияние войны на Украине. В этом контексте авиакомпании будут поощряться к выходу на эти рынки, в стране будут запущены цифровые рекламные кампании и предприняты многие другие действия Филокипрос Русунидис гендиректор Ассоциации отелей Кипра

Прошлым летом Россия заняла первое место по числу туристов на Кипре, более чем вдвое обогнав традиционного лидера - Великобританию.

По оценкам минтуризма страны, в прошлом году остров посетили более 500 тысяч россиян.