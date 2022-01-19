Англия отменяет большинство коронавирусных ограничений.

С 27 января ношение масок в закрытых помещениях и транспорте перестает быть обязательным, для посещения некоторых массовых мероприятий и ночных клубов не нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации, а работодателям можно вернуть своих сотрудников в офис.

Остается только одно: обязательный 5-дневный карантин при заражении коронавирусом. Но и это требование, по словам премьер-министра Бориса Джонсона, может быть скоро отменено.

Сегодняшние последние данные ясно показывают, что уровень инфекции в Англии снижается. И хотя есть некоторые места, где число случаев, вероятно, будет продолжать расти, в том числе в начальных школах, наши ученые считают вероятным, что волна омикрона сейчас достигла своего пика в национальном масштабе Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

Во избежание "углубления раскола" в обществе новое чешское правительство отменило решение предыдущегооб обязательной вакцинации работников ключевых секторов и людей старше 60 лет с марта этого года.

Кроме того бессимптомные зараженные ковидом сотрудники медучреждений и соцслужб могут быть допущены к работе.

В Сербии побит антирекорд по заражаемости ковидом - более 17 тысяч новых случаев. Почти каждый второй сделанный тест оказывается положительным. Но несмотря на это власти сокращают срок самоизоляции для зараженных до 7 дней.

А в Нидерландах постричься теперь можно в музее и даже в концертном зале - это акция протеста культурного сектора.

Власти отменили ряд ограничений - разрешили работать парикмахерским, спортивным залам и магазинам не первой необходимости, но не музеям, театрам, кинотеатрам, барам и ресторанам.

Я понимаю, правительство открыло тренажерные залы, но размяться нужно и голове. Музей - это место, куда люди все чаще люди приходят, чтобы найти немного глубины и смысла в своей жизни Эмили Горденкер директор Музея Ван Гога

В акции протеста приняли участие кроме Музея Ван Гога еще с десяток культурных заведений. Цель, по словам организаторов, показать правительству нелогичность принятия их решений.

Кроме того ряд баров и ресторанов в минувшие выходные вопреки запрету открыли свои двери, чтобы спасти бизнес.