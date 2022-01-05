Великобритания и Чехия меняют санитарные правила

В ряде европейских стран, несмотря на высокие показатели заражаемости коронавирусом, смягчают санитарные меры. В Великобритании за сутки инфицированы почти 195 тысяч человек. С первого по четвертое января 334 человека скончались от последствий ковида. Между тем, британские власти изменили правила въезда в страну.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "С 04:00 часов утра пятницы требование о ПЦР-тесте перед прибытием в Англию отменяется. Это отбивает у людей охоту к путешествиям, поскольку они боятся оказаться за границей в ловушке и понести дополнительные финансовые потери. Мы так же освобождаем людей от необходимости соблюдать самоизоляцию по прибытии до получения негативного результата ПЦР-анализа. Мы возвращаемся к схеме, которая у нас была в октябре прошлого года. Прибывающим в Англию в течение двух дней предстоит сделать иммуноферментный анализ на коронавирус. Если он будет положительным, далее следует сделать ПЦР-тест, чтобы помочь нам определить любой новый штамм коронавируса".

Рост числа случаев инфицирования коронавирусом и, как следствие, помещение людей в длительный карантин, может обернуться нехваткой рабочих рук в ключевых сферах экономики. Что бы этого избежать, власти Чехии решили пересмотреть сроки изоляции для зараженных коронавирусом.

Властимил Валек, Министр здравоохранения Чехии: "С 11 января период карантина сокращается с семи до пяти полных календарных дней. Одинаковый период карантина, одинаковый период изоляции для всех, без исключений. За этим последует мера, которая вступит в силу 17 января. На коронавирус дважды в неделю будут тестировать всех сотрудников. Я повторяю, всех".

В Португалии за минувшие сутки от ковида умерли четырнадцать человек. Более 1200 заболевших были госпитализированы. За тот же период времени положительный тест на коронавирус получили 39 тысяч 570 человек. Это новый рекорд с начала пандемии.