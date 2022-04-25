Ковид в Китае: контроль и карантин

Власти Китая предупредили о росте числа заражений коронавируса в Пекине. В воскресенье в столице было зарегистрировано 22 случая заражения. Чиновники назвали ситуацию "мрачной и сложной". Десятки жилых домов в районе Чаоян закрыты на карантин. Введен жесткий контроль на въезд в город. Жители Пекина запасаются продуктами.

Чаоян является одним из центральных районов Пекина, где располагаются посольства, штаб-квартиры международных компаний, а также МИД и министерство культуры Китая.

Китай одна из немногих стран, придерживающаяся политики "нулевой терпимости" к COVID-19

Официальный представитель здравоохранения Панг Синьхуо сказал, что, по предварительным наблюдениям, Covid "незаметно распространялся" в городе в течение недели, что "усложняет профилактику и контроль".

В воскресенье в Шанхае, находящемся на карантине, где проживает около 25 000 000 человек, было зарегистрировано 39 смертей от КОВИДа.