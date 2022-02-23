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Нидерланды

Заложники освобождены

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 Viktoria Sinkevich
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Заложники освобождены
Авторское право  Peter Dejong/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Пятичасовое противостояние голландских стражей правопорядка с преступником, взявшим в заложники более десятка человек в магазине Apple в Амстердаме, закончилось тем, что нападавший был сбит полицейским автомобилем, когда он пытался догнать вырвавшегося пленника.

Вскоре, после окончания инцидента, к раненному захватчику подъехал робот, чтобы исследовать его тело на наличие взрывчатки.

- Нам удалось остановить бандита, сбив его, когда он выбегал. Теперь мы знаем, что на теле подозреваемого не было взрывчатки, и сейчас им занимается медицинский персонал.
Полиция Амстердама

Заложники покинули место преступления, сейчас им оказывается психологическая помощь.

Каков мотив был у захватчика, пока не ясно.