Заложники освобождены

Заложники освобожденыКомментарии
Пятичасовое противостояние голландских стражей правопорядка с преступником, взявшим в заложники более десятка человек в магазине Apple в Амстердаме, закончилось тем, что нападавший был сбит полицейским автомобилем, когда он пытался догнать вырвавшегося пленника.
Вскоре, после окончания инцидента, к раненному захватчику подъехал робот, чтобы исследовать его тело на наличие взрывчатки.
Заложники покинули место преступления, сейчас им оказывается психологическая помощь.
Каков мотив был у захватчика, пока не ясно.