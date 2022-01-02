Амстердам: многотысячные протесты вопреки запрету и забастовка полицейских

Вопреки запрету на массовые собрания тысячи людей вышли на улицы Амстердама в знак протеста против антиковидных ограничений. В некоторых случаях стычек с полицией избежать не удалось.

Мэр города Фемке Халсема издала в воскресенье экстренный указ, запрещающий проведение демонстрации на Музейной площади, где уже к полудню собралось больше разрешенных 3 500 человек и следить за соблюдением введенных ограничений было невозможно.

Не пожелавшая расходиться толпа двинулась маршем к Вестерпарку, где проходил митинг консервативной партии "Форум за демократию".

Протесты прошли на фоне забастовки полиции Амстердама против растущих требований к их работе.

Она объявила, что будет выезжать только в случае серьезных беспорядков. Полицейское спецподразделение жалуется на большую нагрузку и нехватку персонала.

С 19 декабря в Нидерландах введены самые строгие ограничения в Европе из-за распространения штамма омикрон.

До 14 января в стране действует пятый по счету локдаун, закрыты школы, рестораны, бары, магазины не первой необходимости, театры, кинотеатры и музеи.

Тысячи голландцев сбегают за глотком свободы и шопингом в соседнюю Бельгию, несмотря на настойчивые рекомендации властей не покидать страну.

Тем не менее ситуация с коронавирусом в Нидерландах в последние недели стабилизируется - на 100 тысяч жителей в день заболевают 85 человек.