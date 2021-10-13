Секс, наркотики и рок-н-ролл в Лионе

Секс, наркотики и рок-н-ролл, — в рамках кинофестиваля имени братьев Люмьер в Лионе открылась выставка американского фотографа Нан Голдин. На экспозиции представлены 35 фотографий со съёмок фильма «Разнообразие», вышедшего в 1983 году. Это картина о преступном мире Нью-Йорка рубежа десятилетий и о порноискусстве. Для самой Голдин эта своего рода снимок эпохи, — противоречивой, непростой и очень яркой:

«Я стремилась раскрыть души людей, по-настоящему прикоснуться к тому, что у них внутри, показать, каково это — проживать жизнь другого человека. Ведь эти фотографии сделаны на съемочной площадке, но они и обо мне... Я пять лет работала официанткой в баре на Таймс-сквер, когда это действительно была Таймс-сквер. А в баре собирались секс-работницы, сомнительные торговцы кокаином и художники. Такого места не было во всем мире: отличные повара, японские туристы, группа The Clash и местные жители, — в основном добропорядочные нью-йоркцы.

Да, это выставка о моей жизни и о жизни, которую я вижу вокруг. Обычно, знаете, никто не позирует, нет специального освещения, это как кадры кино. Конечно, есть и разница между кино и моей работой, — я за это в долгу перед Бетт Гордон, кинорежиссёром и моей большой подругой с семидесятых.

Я её очень уважаю, так что это ещё и посвящение ей. Вот почему я согласилась на это».

Бетт Гордон также приехала на кинофестиваль в Лион. Вместе с Нан Голдин она представила французской публике отреставрированную копию фильма «Разнообразие» — историю молодой женщины, которая устраивается на работу кассиром в порно-кинотеатр на Таймс-сквер. Постепенно это место завораживает её, она очарована Нью-Йорком, кинотеатром, его владельцем и постоянными посетителями…