Безбилетник добрался из ЮАР до Амстердама в шассийном отсеке самолета

Безбилетный пассажир, личность которого не раскрывается, долетел из Йоханнесбурга до Амстердама в шассийном отсеке самолета, оставшись в живых. Полет длился 11 часов. Полиция Нидерландов сообщает, что до сих пор не известно, как мужчина попал на борт рейса авиакомпании KLM, летевшего из Южной Африки в аэропорт Схипхол в воскресенье.

Пассажир находится в больнице, его состояние стабильно. После прохождения медосмотра его отправят в Центр просителей убежища, где будет решаться вопрос депортации.

"Мы пытаемся выяснить несколько вещей, например, его национальность и точный возраст, - сказал Euronews Роберт ван Капель, представитель Королевской военной полиции Нидерландов. - Ему от 18 до 30 лет, и мы знаем, что он прибыл из Южной Африки с остановкой в Кении".

Полиция проводит расследование в связи с незаконным пересечением границы и контрабандой людей, а также ищет возможного соучастника.

Подобное путешествие - крайне опасно для человека. "В большинстве случаев, когда мы находим кого-то в самолете, он не выживает после такого путешествия. Этот случай уникален", - подчеркнул ван Капель.

Безбилетники на бортах самолетов, прибывающих в Нидерланды, - большая редкость. В 2021 кенийский подросток пережил короткий перелет из Лондона в аэропорт Маастрихта. Тогда же пограничная полиция обнаружила тело нигерийца в отсеке шасси самолета, прибывшего в Амстердам.

"У нас было несколько инцидентов, когда люди выпадали на поля близ Схипхола, и фермеры находили тела. Такие инциденты случались. К счастью, этот человек выжил", - сказал ван Капель.