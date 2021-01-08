В Амстердаме хотят запретить продажу легких наркотиков туристам

Власти Амстердама намерены запретить продажу легких наркотиков иностранным туристам. Об этом объявила мэр города Фемке Халсема.

Как сообщает телеканал NOS, планируется, что вход в кофешопы (заведения, имеющие разрешение на публичную продажу конопли и продуктов из неё) будет разрешен только жителям Нидерландов. Инициативу властей Амстердама поддержали полиция и прокуратура.

За последние 20 лет количество кофешопов в столице сократилось с 283 до 166, при этом спрос на легкие наркотики вырос. По словам мэра, этому способствовали так называемые "каннабис-туристы": "Многие группы молодых людей приезжают в Амстердам, чтобы посетить кофешопы".

Почти 30% всех кофешопов в Нидерландах находятся в Амстердаме, что, по мнению Халсемы, стало "стимулом для иностранных туристов" для посещения города.

По данным проведенного властями исследования, большинство опрошенных иностранных туристов не поедут в Амстердам, если там не будет кофешопов.

В опросе принял участие 1 161 иностранный турист в возрасте от 18 до 35 лет. Две трети заявили, что покупка и потребление каннабиса на законных основаниях были одной из причин посетить Амстердам.

Также в исследовании было подсчитано количество специализированных заведений, которые могут обеспечить "местный рынок" — 73 вместо существующих 166.

При этом Фемке Халсема заявила, что это решение не будет принято "завтра". Сначала этот вопрос власти обсудят с муниципалитетами и представителями бизнеса. Власти опасаются, что торговля выйдет на улицу. При этом мэр считает, что изменение правил продажи легких наркотиков может поменять представление иностранцев о городе.

"Нам нужны туристы, которые приезжают к нам ради богатства и красоты культурных учреждений. А не туристы, которые приезжают сюда только для того, чтобы гулять пьяными и под кайфом", — сказала Халсема.