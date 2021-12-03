Праздник света в Амстердаме

В Амстердаме в десятый раз проходит ежегодный фестиваль света . для юбилейного праздника организаторы решили собрать вместе наиболее полюбившиеся публике инсталляции прошлых лет. Прогулка включает в себя 20 работ, созданных художниками со всего мира. Из-за новой вспышки коронавируса власти Нидерландов в конце ноября усилили санитарные ограничения, в связи с чем изменилось расписание фестиваля. Инсталляции можно увидеть либо рано утром, либо в течении двух часов после обеда.

В рамках борьбы с распространением инфекции с пяти вечера в Амтсредама ограничена работа общественного транспортного, закрыты бары и магазины.

В обычное время фестиваль света в Амстердаме привлекает до миллиона туристов.