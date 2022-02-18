Участники "Конвоя Свободы" арестованы в КанадеКомментарии
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Полиция проводит аресты на месте протеста в столице Канады, где уже три недели проходят демонстрации дальнобойщиков против коронавирусных ограничений.
Операция началась после того, как специально для подавления протестов, был принят Закон о чрезвычайных ситуациях . Манифестантам отдали приказ покинуть город, но все же многие решили остаться.
Полиция Оттавы сообщила, что на месте происшествия находится "большое количество стражей порядка", и "некоторые протестующие сдаются, а затем их арестовывают".
Изначально водители требовали прекращения использования паспортов вакцинации, но постепенно протест перерос в антиправительственную демонстрацию.