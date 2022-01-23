Протесты против вакцинных паспортов в Европе

Люди в разных странах протестуют против вакцинных паспортов и других требований, вводимых властями для борьбы с пандемией коронавируса. Массовые демонстрации прошли в эти выходные в европейских столицах и других городах.

Воскресное шествие в Брюсселе собрало несколько тысяч человек, как бельгийцев, так и иностранцев, которые прибыли сюда, чтобы защищать, по их словам, демократию, свободу и права человека. Они прошли маршем до Европейского квартала, где расположена основная часть брюссельских офисов Евросоюза.

В Париже манифестанты выражали возмущение введением с понедельника вакцинного пропуска вместо санитарного - это означает , что ПЦР-теста во многих местах будет недостаточно.

Протестные акции прошли также в Каталонии и испанской Стране басков. Демонстранты прошли по улицам Барселоны и Бильбао без масок и не соблюдая безопасное расстояние.

В Швеции, где сертификаты о прививках требуются для участия в мероприятиях в помещении с участием более 50 человек, около 3000 демонстрантов прошли маршем по центру Стокгольма и собрались на главной площади на митинг протеста , организованный Frihetsrorelsen ("Движением за свободу"). Около 4000 человек прошли в субботу по центральным улицам Хельсинки. Акцию организовала группа под названием "Всемирная демонстрация".