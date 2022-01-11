Антиковидные протесты в Германии: радикалы всё заметнее

В понедельник несколько тысяч людей вышли на улицы немецких городов в знак протеста против санитарных ограничений, объявленных федеральным правительством. В частности, в бары теперь можно попасть только с отрицательным тестом на COVID-19, даже при наличии вакцины.

В саксонском городе и неформальной столице лужицких сербов Баутцен на востоке Германии акция насчитывала 600 участников, треть из которых была настроена радикально. На сотрудников полиции были совершены нападения.

Профессор Свободного университета Берлина Свен Хуттер полагает, что опасность этого движения в его радикализации: "Мы замечаем все больше призывов к насилию против представителей органов власти, журналистов, и тех, кого принято называть истеблишментом. И это безусловно опасно".

Демонстрации по понедельникам очень символичны в этой части Германии. В 1989 году именно в этот день собирались противники коммунистического режима ГДР. Мэр Баутцена пытается относиться с пониманием к требованиям мирным манифестантов, но осуждает скатывание протеста к беспорядкам.

Вы, конечно, можете выступать против санитарных правил, но бывает так, что по ошибке вы оказываетесь с толпе из 100-150 неонацистов. Когда вы на это посмотрите раз или два, спросите себя, а так ли вам нужно находиться в их компании, протестовать с нацистами? Моя позиция однозначная - это ненормально. Александр Аренс Обербургомистр Баутцена (СДПГ)

Акции протестов также прошли в Дрездене и на западе страны. Несмотря на их преимущественно мирный характер власти страны обеспокоены ситуацией.

Можно говорить о настоящем протестном движении в Германии, потому что в последнее время мы наблюдали уже несколько волн мобилизации недовольных граждан. Сейчас акции становятся всё более организованным. Свен Хуттер Профессор Свободного университета Берлина

Согласно опросам, акции протестов поддерживают порядка 15% немцев, но присутствие ультра-правых радикалов в кортежах может дискредитировать их проведение.

Корреспондент Euronews Йона Каллгрен передаёт из Баутцена: "Как вы видете, а__нтиковидные демонстрации набирают обороты в Германии, протест радикализируется, это вызывает беспокойство по всей стране".