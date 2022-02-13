"Конвой свободы" в Канаде обещает стоять до конца

В Канаде уже четвёртую неделю не утихают массовые протесты против принудительной вакцинации от коронавируса и санитарных ограничений. Одним из наиболее значимых выступлений так называемого «конвоя свободы» стал мост Амбассадор на границе с США. Как и некоторые другие переезды, он был заблокирован тяжёлыми грузовиками, однако Верховный суд постановил под угрозой конфискации убрать технику с одного из наиболее оживлённых транспортных маршрутов. Мост Амбассадор обеспечивает четверть от общего объёма торговли между США и Канадой.

В Оттаве протестующие сломали заграждение вокруг Национального военного мемориала — в правительстве заявляли, что демонстранты использовали памятник как туалет, поэтому проход по центральной площади Конфедерации был закрыт. По оценкам полиции, в субботу вечером у здания парламента собрались не менее 4 000 человек.

Из-за протестного движения в Оттаве и канадской провинции Онтарио объявлено чрезвычайное положение. Представители властей призывают участников и сторонников «Конвоя свободы» прекратить блокаду ключевых магистралей. Эти акции осудил ряд профсоюзов.

Некоторые активисты заявляют, что не намерены прекращать протесты до полной отмены санитарных ограничений, которые они расценивают как нарушение базовых прав и свобод граждан. Поводом для протестов стало введение карантина для непривитых от коронавируса водителей грузовиков, прибывающих из США.