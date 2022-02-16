В России решили вплотную заняться мигрантами

Преступность мигрантов за последнее время стала приобретать более острый характер, вызывая напряжённость в обществе, заявили в среду в пресс-службе Следственного комитета РФ. Там пояснили, что это "касается не только столичного региона, но и других городов". С участием трудовых мигрантов "всё чаще регистрируются факты грубого нарушения общественного порядка, массовых драк, изнасилований, нападений на сотрудников правоохранительных органов", сообщили в ведомстве.

Последними громкими преступлениями стали: нападение с ножом на двух сотрудников столичной полиции при задержании 23-летнего подозреваемого в краже, оказавшегося уроженцем Таджикистана, а также избиение жителями соседних республик девушки и её матери в Екатеринбурге. В обоих случаях СК возбудил уголовное дело, выясняет законность пребывания в России подозреваемых и будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Следственном комитете уточнили, что организована системная работа по выявлению и расследованию преступлений, совершённых иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также в миграционной сфере.

Параллельно спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, в ходе правительственного часа с участием вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, также поручил двум комитетам Госдумы заняться решением проблемы трудовых мигрантов, курировать эту работу будет первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

В минувший четверг Владимир Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии Совета Безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Её возглавил заместитель Совбеза Дмитрий Медведев. В комиссию вошли глава ФСБ Александр Бортников, председатель СК Александр Бастрыкин, ряд министров.

Светлана Ганнушкина в своём офисе в Москве, август 2021 года AP Photo

Мы попросили прокомментировать последние события Светлану Ганнушкину - председателя Комитета "Гражданское содействие", члена правления Международного Мемориала, объявленных российскими властями "иностранными агентами".

Euronews: Насколько актуальна проблема миграции в сегодняшнем российском обществе?

Светлана Ганнушкина: Разговоры о том, что преступность среди мигрантов возрастает, мы слышим постоянно и уже много лет. При этом достаточно зайти на сайт МВД, на сайт Генпрокуратуры, посмотреть статистику и убедиться, что в течение как минимум 25 лет преступность среди иностранных граждан колеблется от 2 до 4 %. В среднем, 3 % раскрытых преступлений совершают мигранты и – шире – любые иностранные граждане: те, кто приехал к нам работать, те, кто просят убежища, гости, туристы, лица без гражданства. Всё остальное, что мне приходится слышать, это исключительно предубеждения, причём очень сильные.

Конечно, преступления случаются. Мигрантов не набирают по конкурсу благородных девиц. Но надо помнить, что в эти 3 % входят все виды преступлений! Ведь есть очень много правонарушений, которые российский гражданин просто не может совершить: например, он не может незаконно пробраться на территорию РФ. Плюс еще существует гастрольная преступность, когда на определённые виды преступлений специально нанимают приезжих, по понятным причинам. Эти преступления тоже входят в 3 %.

Я лично наблюдаю, что совершается много преступлений против мигрантов. За минувшую неделю к нам обратились несколько человек, которые были избиты на улице. Мы собираемся одного из них обеспечить адвокатом. Ему была нанесена сильная черепно-мозговая травма, он лежит в больнице.

Светлана Ганнушкина получает «Альтернативную Нобелевскую премию" в Стокгольме, ноябрь 2016 года AP Photo

Euronews: Чем объяснить сразу несколько государственных инициатив в этой области именно сейчас?

Светлана Ганнушкина: Это происходит постоянно, когда начинается какое-нибудь волнение в обществе, а у нас сейчас есть для этого основания. Когда общество недовольно политикой государства, власть канализирует это раздражение и недовольство давлением на какую-нибудь уязвимую группу. Мигранты – одна из самых уязвимых групп. Сейчас волнения связаны с Украиной. Мы все ждём, что будет завтра. Каждое утро просыпаемся и думаем: случилось это или нет? И эпидемия тоже рождает раздражение, в том числе среди мигрантов. У нас в группе риска в том, что касается ксенофобии и мигрантофобии, – молодёжь, правоохранительные органы, представители власти. Мы с этим работаем, и каждый раз, когда меня зовут на ток-шоу, я прихожу со статистикой, взятой с сайта МВД. Мне оппонирует представитель ведомства и называет совсем другие цифры: те, что ему диктует воображение и его убеждённость, а не те, что есть на самом деле. Так что я перестала ходить на эти шоу.

Euronews: Совершенствованием миграционной политики поручено заняться Совету безопасности, ситуация настолько серьёзна?

Светлана Ганнушкина: Да, мы видим, что заместителю Совбеза Дмитрию Медведеву сейчас поручено заниматься мигрантами. Вы разве не слышали, как Владимир Путин говорил: "Европа стонет от мигрантов". Я сколько раз была в Европе, но стонущих от мигрантов европейцев не видела ни разу. Там, конечно, бывают инциденты, но они бывают всегда и везде. То, что в межведомственную комиссию при Совете безопасности вошли Бортников и Бастрыкин, говорит о направленности этой группы: они не проблему собираются решать, а принимать репрессивные меры. Почему-то никого из гражданского общества не пригласили, хотя я бы с удовольствием в неё вошла.