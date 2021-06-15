Мигранты с просроченными документами могут остаться в России до 30 сентября

Президент Владимир Путин во вторник подписал указ, позволяющий иностранцам с просроченными документами оставаться в России без риска депортации до 30 сентября. Без этого документа сотни тысяч мигрантов в РФ могли столкнуться с угрозой заключения или депортации.

В марте прошлого года из-за карантинных мер, связанных с коронавирусом, власти разрешили гастарбайтерам с просроченными документами на временное или постоянное пребывание оставаться в стране до 15 июня.

Слухи о том, что упрощённый режим не продлят, обернулись огромными очередями в миграционные центры. В мае большая очередь образовалась у одного из подмосковных центров, перекрыв Путилковское шоссе. “Комсомольская правда” сообщила, что в ночь на 15 июня около сотни человек ночевали у стен миграционного центра в Южно-Сахалинске.

По официальным данным, опубликованным в конце мая, в России находятся более 1,5 млн гастарбайтеров с просроченными разрешительными документами.

"За период с 15 марта 2020 года по настоящее время примерно у 1,6 млн граждан закончился срок нахождения на территории РФ и отсутствовали сведения в учетах МВД России об их выезде за пределы РФ. Принятые меры позволили урегулировать правовой статус около 400 тысяч человек", - сообщил российский МВД.

За продлением срока временного пребывания в миграционную службу обратились около 2,5 млн наёмных рабочих, с заявлением о получении разрешения трудиться - более 65,5 тысяч, с заявлением о получении патента - более 1 млн.

Накануне решения, правозащитники, работающие с иностранцами сообщали, что “с ужасом” ждут последствий окончания указа президента. “Если начнётся массовая депортация в те страны, с которыми (у России - прим.) есть связь, то это будет кошмар”, - сказала Euronews глава комитета “Гражданское содействие” Светлана Ганнушкина.

“Всю пандемию мы занимались тем, что пытались освободить людей из мест лишения свободы, из депортационных центров. И это удалось: у нас есть доклад о том, как это эффективно шло и как с нами сотрудничали власти, - добавила она. - И что теперь? Теперь они опять наполнят эти центры, ведь очень многих выслать нельзя и бюджета у них на высылку нет. Значит, они будут людей сажать в эти депортационные центры. И опять появится риск возникновения источников инфекции”.

В апреле замглавы МВД РФ Александр Горовой обратился к представителям стран СНГ с просьбой провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, находящимися на территории России, чтобы “не доводить дело до принудительного их выдворения”. При этом Горовой подчеркнул, что никакой правоприменительной практики к гражданам стран СНГ, находящимся на территории России незаконно, за нарушения миграционных режимов применяться не будет.