Мигранты из сгоревшего лагеря "Липа" ждут спасения

Холод и нехватка еды - в безвыходном, тяжёлом положении оказались около тысячи мигрантов на северо-западе Боснии и Герцеговины. Чуть больше недели назад лагерь "Липа", в котором они проживали, уничтожил пожар.

Обитателей начали перевозить в другой центр временного содержания на юге страны. Но из-за негодования жителей окрестных населённых пунктов, автобусы с нелегалами отправили обратно.

Ранее Международная организация по миграции предписала закрыть лагерь "Липа" из-за несоответствующих стандартам условий проживания.

На помощь оставшимся без попечения мигрантам пришли волонтёры НПО и сотрудники "Красного креста".

Златан Ковачевич, представитель НПО SOS Bihac:

"Сегодня мы приготовили тысячу порций. Мы проведём подсчёт людей, чтобы знать, как действовать в ближайшие несколько дней. Красный Крест помогает нам, направляя своих добровольцев. Они приготовили горячий чай. Мы намерены установить точное число людей и как можно скорее подготовить, раздать одежду, спальные мешки и, если на то будет разрешение, - палатки".

Сильный пожар в этом центре временного содержания в районе города Бихач вспыхнул 23 декабря. Местные власти обвинили в поджоге самих обитателей.

Евросоюз неоднократно призывал Сараево принять меры по обеспечению мигрантов жильём и всем необходимым.