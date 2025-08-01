Дональд Трамп: мы направляем две атомные подлодки "в соответствующие регионы"

Американская атомная подводная лодка "Мичиган", иллюстрационное фото
Американская атомная подводная лодка "Мичиган", иллюстрационное фото
Авторское право Gang Duck-chul/AP
В своем сообщении в социальной сети Трамп заявил, что это является ответом на угрозы со стороны бывшего президента России Дмитрия Медведева.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что приказал перебросить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" в ответ на угрозы со стороны бывшего президента страны Дмитрия Медведева.

"В связи с крайне провокационными заявлениями бывшего президента России Дмитрия Медведева, ныне заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих районах на случай, если эти глупые и провокационные заявления окажутся чем-то большим. Слова очень важны и часто могут привести к непредвиденным последствиям. Надеюсь, что в этот раз такого не будет", - написал Трамп в посте на сайте Truth Social.

Трамп уже не в первый раз комментирует посты Медведева. Нынешняя реакция последовала после того, как экс-президент России заявил, отвечая Трампу, что у Москвы есть советский потенциал ядерного удара последней надежды.

"Мертвая рука" (Dead Hand) - так на Западе называют советскую и российскую систему "Периметр", которая представляет собой автоматизированную систему управления массированным ответным ядерным ударом. Она предназначена для гарантированной ответной атаки с применением ядерного оружия даже при сценарии полного уничтожения высшего военного руководства страны и систем связи.

Трамп и Медведев в последние дни поссорились в соцсетях, после того, как во вторник глава Белого дома выдвинул новый 10-дневный ультиматум с требованием прекратить войну в Украине или столкнуться с экономическими ответными мерами, которые ударят по Москве и ее покупателям нефти.

Медведев раскритиковал ультиматум, написав в Х: "Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо!"

В ответ на это Трамп посоветовал Медведеву "не вступать на опасную территорию" и назвал его "никудышным бывшим президентом" (failed former president).

Считавшийся либералом во время своего президентства, Медведев стал одним из самых ярых антизападных ястребов с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Несмотря на то, что его политическая роль значительно снизилась, некоторые аналитики утверждают, что его заявления неофициально отражают взгляды высокопоставленных кремлевских политиков.

Наши журналисты работают над этой историей и будут обновлять ее, как только появится дополнительная информация.

