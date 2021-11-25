Миграция как политическое оружие против ЕС: Беларусь, Марокко, Турция

«Гибридная атака» - так Европейский Союз охарактеризовал миграционное давление на него, к которому прибегла Беларусь на своей границе с Польшей. Этот термин означает нападение на соперника с целью его дестабилизации или ослабления путём применения разных элементов, исключая прямую силу. В данном случае тысячи людей (около 4000, по данным правительства Польши) используются как политическое оружие. Их оставляли в бедственном положении на пограничной полосе между Польшей и заграждениями, которые охраняются белорусскими солдатами. Беженцы сообщают, что для доставки их туда Минск использовал чартерные самолёты.

«В разговоре с министром иностранных дел Беларуси Макеем я поднял вопрос о тяжёлой гуманитарной ситуации на границе с ЕС. Необходимо защитить жизни людей, и к ним нужно разрешить доступ гуманитарным организациям. Сложившаяся ситуация недопустима и должна быть остановлена. Люди не должны использоваться как оружие», - написал в Twitter Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.

Европейский союз подверг критике лидера Беларуси Александра Лукашенко за «преднамеренное создание угрозы жизни и благополучию людей и разжигание кризиса на внешних рубежах ЕС». В понедельник Евросовет объявил о новых санкциях против Беларуси.

Подобное происходит не в первый раз, но в предыдущих случаях термин «гибридная атака» не использовался.

Месть Марокко испанцам

Когда лидер Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали лечился в Испании от COVID-19, Марокко спровоцировало ситуацию, аналогичную той, что создалась между Польшей и Беларусью. За двое суток и в отсутствие марокканской полиции около 8000 человек вплавь добрались до Сеуты и пересекли испанскую границу. Тогда Евросоюз осудил Марокко за «шантаж», заявив, что ни одна страна не может шантажировать ЕС. Однако но не объявлял санкций в отношении африканского соседа.

Марокко уже не в первый раз угрожает открыть миграционный кран. В 2018 году ряд экспертов предупредили об использовании алавитским королевством миграции в качестве инструмента переговоров по таким вопросам, как помощь в размещении иммигрантов или рыболовство. В том же году Брюссель объявил, что он предоставляет Марокко и Тунису 55 млн евро на «улучшение управления водными границами, спасение жизней на море и борьбу с контрабандистами, действующими в регионе».

Испанская газета El País написала в апреле 2021 года, что, согласно конфиденциальному документу ЕС, Марокко потребовало от Союза больше денег в обмен на более эффективное регулирование миграционных потоков со стороны Северной Африки. По данным испанской газеты, королевство алавитов хочет догнать Ливию и Турцию в извлечении преимуществ из миграционной проблемы.

Турция и беженцы из Сирии

18 марта исполнилось пять лет со дня заключения миграционного соглашения между ЕС и Турцией. Эта сделка подвергается критике со стороны правозащитных организаций. Как считает Amnesty International, она «привела к тому, что десятки тысяч людей оказались на греческих островах в бесчеловечных условиях, а множество беженцев, которых вынудили остаться в Турции, подвергаются опасности».

По этому соглашению, Евросоюз выделил Анкаре 3 млрд евро на «конкретные проекты». Но этого президент Турции не остановился. Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно угрожал Евросоюзу «открытием границ», в частности, когда Европарламент отказался разморозить переговоры с Турцией о её членстве в ЕС.

Эрдоган тогда заявил европейским партнёрам: «Когда 50 тыс иммигрантов прибыли к пограничному пункту Капикуле, вы переполошились: «что мы будем делать, если Турция откроет ворота?» Так вот, если вы пойдёте дальше, то знайте, что пограничные ворота будут открыты».

Amnesty International утверждает, что «это соглашение запятнало политику ЕС в сфере прав человека и продемонстрировало его готовность договариваться об ограничении миграции на основе простых соображений политической целесообразности и без особого внимания к неизбежным человеческим жертвам».

Ливийская береговая охрана не доучилась

30 января 2021 года исполнился год с момента обновления миграционного соглашения между Италией и Ливией. Этот пакт единодушно критиковали неправительственные организации, а также Комитет по правам человека Совета Европы. В обмен на то, что ливийская береговая охрана будет перехватывать лодки с мигрантами и возвращать их в североафриканскую страну, Италия и ЕС обязались оказывать ей материально-техническую и экономическую поддержку.

Евросоюз поддерживал это соглашение как минимум три года, обучая служащих ливийской береговой охраны в таких портах, как Кадис в Испании. Однако эта подготовка не предотвратила применения силы в Средиземном море, например, когда 1 июля, когда береговая охрана обстреляла лодку, в которой люди пытались добраться до Европы.

Зная о плохих условиях содержания под стражей в ливийских лагерях, мигранты на лодках пытаются скрыться или уйти от береговой охраны. Иногда они впадают в панику, о чём свидетельствуют гуманитарные организации, которые проводят в Средиземноморье спасательные операции. Бывает, подобранные в море люди думают, что их вернут на ливийскую землю, из-за чего некоторые из них прыгают обратно в воду.