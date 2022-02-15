Сын президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова Сердар стал первым зарегистрированным кандидатом на досрочных президентских выборах. Таким образом Центризбирком дал официальный старт выдвижению претендентов на пост главы государства.

Сердару Бердымухамедову в сентябре исполнилось 40 лет. Согласно туркменской Конституции, это минимальный возраст для кандидатов в президенты. Сейчас сын главы государства занимает должность вице-премьера, главой правительства является президент. Ранее Сердар Бердымухамедов возглавлял Высшую контрольную палаты Туркмении, членом Государственного совета безопасности и министром промышленности.

Гурбангулы Бердымухамедов объявил о желании покинуть пост президента 11 февраля. Произошло это спустя год после назначения сына вице-премьером. В ходе выступления перед сенаторами 64-летний национальный лидер говорил, что «достиг возраста Пророка», и заявил о необходимости смены поколений:

«Дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности...

Глубоко почитая национальное наследие, представители молодёжи отличаются тем, что достойно справляются с разносторонними и стремительно меняющимися реалиями времени».

Путь к переменам?

Уход Гурбангулы Бердымухамедова с поста президента фактически ничего не изменит в Туркмении. Об этом в интервью Euronews рассказал политолог, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко.

Он связывает перестановки в руководстве страны с кровопролитными январскими событиями в Казахстане. Гурбангулы Бердымухамедов, по мнению Малашенко, «надеется, что будет по-прежнему контролировать ситуацию, руководить своим сыном и будет такой плавный переход».

Малашенко отмечает, что потенциальные оппоненты Бердымухамедова-младшего не имеют достаточно большого влияния. Свою роль в развитии политической ситуации в Туркмении может сыграть целый ряд факторов.

Политолог обращает внимание на очень тяжёлое экономическое положение страны, на отношения с племенами и противоречия между отдельными регионами. Кроме того, необходимо учитывать и внешние обстоятельства, в том числе перспективу возвращения на родину до 1,5 млн туркмен, которые живут в Турции, и ситуацию на плохо охраняемой границе с Афганистаном.

«Тем не менее, там будут происходить какие-то перемены и вот такого политического болота, которое было в последние 20 лет, там уже не будет», — говорит Малашенко. Он предостерегает от поспешных оценок того, насколько активным политиком окажется Сердар Бердымухамедов.

Политолог напоминает, что сын президента Туркмении занимался самыми разными отраслями народного хозяйства, возглавлял Ахалский велаят, в котором находится Ашхабад, был советником посланника в России, работал в Швейцарии.

Особое внимание аналитики уделяют характеру Бердымухамедова-младшего. По словам Малашенко, «он хамоват», а работавшие с ним люди рассказывали, как потенциальный преемник президента грозился побить или «свернуть шею» подчинённым.

Пока что это никто. Это сынуля, я бы так сказал. А как он будет себя дальше вести, что ж предсказывать? Есть самые разные мнения, но насчёт того, что это будет сам туркменский Горбачёв, — нет, не то общество. Алексей Малашенко главный научный сотрудник ИМЭМО РАН

Досрочные выборы президента Туркмении назначены на 12 марта. Правом выдвигать кандидатов на пост главы государства обладают зарегистрированные партии, а также инициативные группы, собравшие не менее 10 тыс. подписей избирателей.

На прошлых выборах в 2017 г. были зарегистрированы 9 кандидатов. Гурбангулы Бердымухамедов, по данным Центризбиркома, набрал более 97% голосов.