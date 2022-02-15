Сын Бердымухамедова стал кандидатом в президенты ТуркменииКомментарии
Сын президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова Сердар стал первым зарегистрированным кандидатом на досрочных президентских выборах. Таким образом Центризбирком дал официальный старт выдвижению претендентов на пост главы государства.
Сердару Бердымухамедову в сентябре исполнилось 40 лет. Согласно туркменской Конституции, это минимальный возраст для кандидатов в президенты. Сейчас сын главы государства занимает должность вице-премьера, главой правительства является президент. Ранее Сердар Бердымухамедов возглавлял Высшую контрольную палаты Туркмении, членом Государственного совета безопасности и министром промышленности.
Гурбангулы Бердымухамедов объявил о желании покинуть пост президента 11 февраля. Произошло это спустя год после назначения сына вице-премьером. В ходе выступления перед сенаторами 64-летний национальный лидер говорил, что «достиг возраста Пророка», и заявил о необходимости смены поколений:
«Дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности...
Глубоко почитая национальное наследие, представители молодёжи отличаются тем, что достойно справляются с разносторонними и стремительно меняющимися реалиями времени».
Путь к переменам?
Уход Гурбангулы Бердымухамедова с поста президента фактически ничего не изменит в Туркмении. Об этом в интервью Euronews рассказал политолог, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко.
Он связывает перестановки в руководстве страны с кровопролитными январскими событиями в Казахстане. Гурбангулы Бердымухамедов, по мнению Малашенко, «надеется, что будет по-прежнему контролировать ситуацию, руководить своим сыном и будет такой плавный переход».
Малашенко отмечает, что потенциальные оппоненты Бердымухамедова-младшего не имеют достаточно большого влияния. Свою роль в развитии политической ситуации в Туркмении может сыграть целый ряд факторов.
Политолог обращает внимание на очень тяжёлое экономическое положение страны, на отношения с племенами и противоречия между отдельными регионами. Кроме того, необходимо учитывать и внешние обстоятельства, в том числе перспективу возвращения на родину до 1,5 млн туркмен, которые живут в Турции, и ситуацию на плохо охраняемой границе с Афганистаном.
«Тем не менее, там будут происходить какие-то перемены и вот такого политического болота, которое было в последние 20 лет, там уже не будет», — говорит Малашенко. Он предостерегает от поспешных оценок того, насколько активным политиком окажется Сердар Бердымухамедов.
Политолог напоминает, что сын президента Туркмении занимался самыми разными отраслями народного хозяйства, возглавлял Ахалский велаят, в котором находится Ашхабад, был советником посланника в России, работал в Швейцарии.
Особое внимание аналитики уделяют характеру Бердымухамедова-младшего. По словам Малашенко, «он хамоват», а работавшие с ним люди рассказывали, как потенциальный преемник президента грозился побить или «свернуть шею» подчинённым.
Досрочные выборы президента Туркмении назначены на 12 марта. Правом выдвигать кандидатов на пост главы государства обладают зарегистрированные партии, а также инициативные группы, собравшие не менее 10 тыс. подписей избирателей.
На прошлых выборах в 2017 г. были зарегистрированы 9 кандидатов. Гурбангулы Бердымухамедов, по данным Центризбиркома, набрал более 97% голосов.